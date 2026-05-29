Il cordoglio del Congresso di Stato per la scomparsa di Mariella Mularoni: "Raro esempio di rigore e dedizione"

Il Congresso di Stato si stringe attorno alla famiglia e alla comunità della Repubblica per la dolorosa scomparsa di Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale. "All’età di 63 anni, dopo aver affrontato una lunga malattia - scrive il governo in una nota - con straordinaria dignità e immutato spirito di servizio, una delle figure più stimate del panorama politico sammarinese lascia un vuoto profondo nel tessuto istituzionale e sociale del Paese. Fino all'ultimo istante, nonostante la sofferenza e le crescenti difficoltà fisiche, Mariella ha continuato a esercitare le proprie funzioni con una dedizione encomiabile, anteponendo sempre il bene pubblico e la cura della cittadinanza alle proprie personali battaglie".

"Madre di due figlie, Giulia e Beatrice - si legge ancora - aveva saputo coniugare mirabilmente l’impegno pubblico con la solida e apprezzata carriera professionale di docente. Il punto più alto del suo mandato istituzionale era coinciso con la nomina a Capitano Reggente per il semestre dal 1º ottobre 2019 al 1º aprile 2020. Fu una Reggenza complessa, caratterizzata nei mesi finali dallo scoppio della drammatica emergenza legata alla pandemia da Covid-19, un frangente in cui la sua figura seppe offrire stabilità, conforto e fermezza a una cittadinanza smarrita. Successivamente, nel luglio 2024, aveva assunto la guida della Segreteria di Stato per la Sanità. Proprio in questa delicatissima veste, Mariella ha saputo esprimere al meglio le sue doti umane e professionali, impostando la sua azione politica sul dialogo, sull'equità dell’accesso alle cure e sul potenziamento delle tutele per i soggetti più fragili".

Il Congresso di Stato ricorda inoltre le sue attività nel sociale "oltre all'instancabile attività di governo". Storica esponente del Rotary Club San Marino, "si era spesa personalmente in prima linea per la realizzazione di progetti umanitari e civici di grande impatto. Le istituzioni e i colleghi di governo ne ricordano oggi lo stile unico: una rara sintesi di fermezza istituzionale e profonda dolcezza, unita a una capacità d'ascolto che rendeva ogni confronto costruttivo e orientato al bene comune".

Il Congresso di Stato esprime in chiusura "i sentimenti del più profondo e sentito cordoglio alle figlie e a tutti i familiari, nella certezza che la memoria del suo operato rimarrà un esempio fulgido di amore per la Repubblica di San Marino".







