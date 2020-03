SAN GIUSEPPE Il coronavirus spegne le “fogheracce”, vietate a San Marino e Rimini

Il coronavirus spegne le “fogheracce”, vietate a San Marino e Rimini.

I Carabinieri Forestali intensificheranno i controlli nella giornata del 18 marzo. Particolare attenzione sull'accensione dei tradizionali fuochi di San Giuseppe, le “fogheracce”, vietati quest'anno dopo le disposizioni sul Covid-19. “Si confida – scrivono in una nota - nella responsabilità di tutti i cittadini perché evitino qualsiasi accensione di fuochi anche se in piccole quantità e anche in forma privata”. Lo stesso provvedimento vale anche nel territorio di San Marino. Divieto valido anche per la giornata del 24 marzo, come da delibera del Congresso, datata 11 febbraio.



I più letti della settimana: