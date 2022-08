ORDINE PUBBLICO Il Corpo della Gendarmeria celebra 180 anni di storia, guardando al futuro

Corpo di Polizia a statuto militare, da 180 anni garantisce l'ordine pubblico e la sicurezza a San Marino. 90 uomini e donne in un organico arricchito di recente da 13 nuovi allievi, per coprire funzioni molteplici.

“La Gendarmeria annovera poco meno di 90 elementi – spiega il Comandante, Maurizio Faraone - si occupano di tante mansioni dall'ordine pubblico e sicurezza, la direzione e la vigilanza del carcere, armi e stranieri, controllo del territorio, insieme agli altri corpi gestisce la Centrale Operativa. Uomini e donne cui esprimo tutta la mia riconoscenza perché si impegnano tantissimo , cercando di dare il loro meglio, per cercare di garantire in collaborazione la vita dei cittadini e degli ospiti della Repubblica il più possibile in sicurezza”.

Una storia fatta di presenza sul territorio e di collaborazioni, con una progettualità proiettata al futuro: “Tra i tanti, uno degli aspetti che mi piace più rimarcare è il legame indelebile con l'Arma dei Carabinieri – dice Faraone - un rapporto ultracentenario, una vicinanza che ha trovato nuovo vigore negli ultimi tre anni, con la visita di ben due Comandanti Generali; la sottoscrizione di una intesa tecnica in materia di formazione; una emissione filatelica congiunta. Importante sottolineare, poi, come la Gendarmeria, oltre alla storia, vive il presente, ma cerca di proiettarsi in una dimensione futura. Lo fa con il processo di adesione alla Federazione Internazionale delle Gendarmerie: proprio un mese fa una delegazione della Federazione è venuta a San Marino. L'auspicio è di riuscire ad aderire quanto prima, e questo garantirà la possibilità di avere un confronto più ampio, con ben 19 Paesi in tutti i continenti”.

Per i 180 anni, iniziative che danno valore alla celebrazione: l'emissione di una coin-card da parte dell'Ufficio Filatelico e Numismatico e la produzione di un orologio in edizione limitata, con parte dei proventi devoluti a sostegno di progetti sulla sicurezza in territorio.

Nel video, l'intervista al Comandante del Corpo della Gendarmeria, Maurizio Faraone

