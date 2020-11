Il Covid cambia anche il Black Friday

Con l'ultimo venerdì di novembre arriva il Black Friday. È infatti oggi la giornata che, ormai da anni, adulti e bambini aspettano per poter comprare al miglior prezzo. Questa ricorrenza, nata negli Stati Uniti ed importata poi in Italia, cade il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento. Determina l'inizio degli acquisti natalizi, agevolati da grandi sconti offerti dai negozi, su prodotti di ogni tipo. Già da qualche anno il “venerdì nero” non cade più solo nella specifica giornata ma gli sconti caratterizzano l'intera settimana. Infatti anche quest'anno, inevitabilmente, si è parlato di Black Week, estendendo le giornate di offerte per far fronte alla chiusura di negozi nel weekend e poter permettere acquisti più diluiti nel tempo.





Altra caratteristica di questo anno, condizionato dalla pandemia, è emersa dai dati già raccolti nella settimana da Confesercenti: la rilevante preferenza di acquisti online, con 83 milioni di euro al giorno passati dalle vendite nei negozi fisici a vendite sul web. In base ai dati dell'Osservatorio Compass è possibile affermare che più di 8 persone su 10 prediligono compere online, il doppio rispetto a quelli che andranno ad acquistare in negozio. Causa di questi dati è riconducibile probabilmente alla comodità dello shopping su internet, ma ad accentuarlo sicuramente la paura del contagio e le restrizioni attuali. In parallelo, sempre più palpabile il timore che i negozi tradizionali non riusciranno a superare il momento di crisi. Sono già nate campagne a riguardo, che invitano a non abbandonare gli esercizi di città e paesi, incentivando, quando possibile, all'acquisto fisico.