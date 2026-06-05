Il Crocifisso di Michelangelo resta nel limbo

Resta nel 'limbo' la sorte del crocifisso ligneo, attribuito originariamente a Michelangelo, che il Conte Giacomo Maria Ugolini, già Ambasciatore di San Marino in Egitto e in Giordania lasciò in eredità, nel 2006, al suo primo segretario e uomo di fiducia Angelo Boccardelli. La statuetta, della dimensione di circa 40 cm, è infatti ancora 'ostaggio' di una lunga contesa giudiziaria, iniziata nel marzo 2012, quando 'riapparse' da una cassetta di sicurezza dell'Euro Commercial Bank di Domagnano, intestata ad Angelo Boccardelli e Giorgio Hugo Balestrieri, ex ufficiale della Marina Italiana- anch'egli vicino al Conte Ugolini - che viveva a New York, dove era stato anche presidente del Rotary.

Entrambi, in un altro filone giudiziario, sono stati assolti, da tempo, dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, dopo aver scontato diversi anni di detenzione in carcere, per la vicenda della villa romana del Conte Ugolini, su cui aveva messo gli occhi la cosca 'ndranghetista Molè. Balestrieri ora è in attesa della decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, a proposito della richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.

Nel frattempo resta irrisolta la questione del crocifisso ligneo perchè la Procura di Rimini – a cui è stata trasferita la competenza, dal Tribunale di Torino - ne ha disposto la confisca su impulso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L'avvocato Francesco Ciabattoni, difensore di Boccardelli e Balestrieri si è opposto e la questione è pendente, di fronte al Gip di Rimini, dal gennaio del 2025. ll crocifisso, intanto, resta in custodia nel caveau della Banca Centrale di San Marino, dove si trova dal 2012.

“Mi rendo conto che il gip dovrà decidere – commenta Ciabattoni – su una situazione molto complessa, perché si tratta di un fascicolo, che viene da Torino, enorme nella sua composizione. E ci sono dentro elementi impressionanti sia dal punto di vista giuridico, che fattuale. Pertanto immagino che il gip abbia molto da riflettere prima di prendere una decisione. Speriamo sia positiva, per noi”.

Ma la scultura è di Michelangelo, oppure, come emerso da una perizia portata a suo tempo in giudizio, è solo un oggetto artistico di pregio, del valore di 5-10mila euro, privo dei requisiti necessari per essere considerato bene culturale vincolato? “Non mi posso pronunciare sulla paternità dell'opera – risponde l'avvocato Ciabattoni – perché è ancora oggetto del procedimento che stiamo ancora affrontando. Per quanto riguarda la vicenda, le posso assicurare che la difenderemo in tutti i modi anche perché, principalmente per Boccardelli, rappresenta anche un'opera dall'inestimabile valore affettivo”.







