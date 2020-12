Il cuore dei sammarinesi

C'è chi ha donato soldi, chi cibo e chi vestiti, tutti spinti da un unico scopo, aiutare il prossimo. La Caritas San Marino ha voluto quindi ringraziare i tanti sammarinesi che in questo anno difficile hanno contribuito ad aiutare chi è stato più colpito, sia a livello sanitario ma soprattutto economico, dalle conseguenze del coronavirus.





"Tutto quello che abbiamo raccolto noi abbiamo deciso di donarlo e spenderlo solo per il bisogno delle persone in difficoltà" ci spiega don Marco Scandelli, parroco di Borgo Maggiore. Nella colletta iniziata qualche mese fa dalla Caritas sono stati già raccolti circa 55.000 euro e in più tramite varie associazioni del territorio e con la colletta alimentare sono stati raccolti altri 60.000 euro in buoni pasto.

Ad oggi sono oltre 100 le famiglie sammarinesi che hanno dovuto rivolgersi alla Caritas, più che raddoppiate dal periodo pre-lockdown. Chi voglia contribuire può farlo attraverso bonifico bancario alla Caritas San Marino o contattando direttamente la parrocchia di Borgo Maggiore.

Nel servizio l'intervista a Marco Scandelli (Parroco di Borgo Maggiore)