MEDIORIENTE "Il cuore della Terra Santa blindato e deserto" racconta il primo gruppo di pellegrini rientrato da Betlemme Adriana Sigilli, che ha accompagnato tanti sammarinesi in Terra Santa, tra le prime 12 persone ad entrare a Betlemme, dopo la guerra

Città deserta, negozi chiusi, persone senza lavoro da quasi quattro mesi. Un gruppo di pellegrini, appena rientrato da Betlemme, racconta la pausa e il senso di abbandono. "Il cuore della Terra Santa è blindato e deserto. A Betlemme la gente non esce di casa, ed è tutto chiuso".

La guerra tra Hamas e Israele sta portando a una escalation di violenza anche in Cisgiordania. La paura blocca tutto. I pellegrini, rientrati pochi giorni fa, raccontano ciò che sfugge alla narrazione quotidiana della guerra. A partire dall'arrivo e dall'accoglienza. Per Betlemme è stato come tornare a respirare con due polmoni.

Ed Adriana Sigilli, che ha accompagnato tanti sammarinesi nei luoghi santi, fa suo l'appello del cardinale Pierbattista Pizzaballa: "Tornate a visitare i luoghi santi".

