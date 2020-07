PLAN AWARD 2020 Il design che nasce a San Marino e arriva nel mondo: l'architetto Enrico Muscioni è il “Best Italian interior design”

Un design che nasce a San Marino e arriva in tutto il mondo. L’architetto Enrico Muscioni approda alla fase finale di "The Plan Award 2020”, un contest mondiale indetto dalla rivista The Plan che premia il lavoro di progettisti, accademici e studenti nei settori dell’architettura, design e urbanistica.

"È una gara molto importante, a cui ho deciso di partecipare partendo dalla mia San Marino - ha raccontato Muscioni - sono contento di essere arrivato nella short list. Sono l'unico al mondo a esserci arrivato con due progetti di case". Un anno speciale per Muscioni: a inizio luglio è stata inaugurata a Losanna la sede della Federazione mondiale Baseball e Softball, suo progetto che ha raccolto il plauso anche del presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach, impressionato da stile, eleganza e funzionalità dell’edificio.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Un curriculum di tutto rispetto quello dell’architetto sammarinese, che vanta collaborazioni con nomi noti come il giapponese Toyo Ito e l’americano Steven Holl per progetti legati al territorio. Tra gli ultimi riconoscimenti, quello di “Best italian interior design”, miglior architetto d’interni italiano: vinto nel 2018 e bissato nel 2020. Anche se la premiazione alla Biennale di Architettura di Venezia purtroppo è saltata a causa Covid.



I più letti della settimana: