GRAND HOTEL RIMINI Il Dg Roberto Sergio: "San Marino Rtv trasmetterà la finale di Miss Italia 2025" Dalla Terrazza della Dolce Vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi l'annuncio per la nostra emittente il prossimo 15 settembre

Una partenza col botto ieri per la Terrazza della Dolce Vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi, la prima giornata c’erano solo posti in piedi. L’inaugurazione della mostra di Alberto Sordi con Stefania Sandrelli e Enrico Vanzina che oggi è tra i protagonisti del salotto insieme a Giovanni Veronesi, che ha esordito come sceneggiatore di Francesco Nuti indimenticato regista toscano, e di Leonardo Pieraccioni. Veronesi parlerà di rinascita che è il leit motiv dei talk show al Grand hotel di Rimini, ne ha parlato anche con noi. Tra gli ospiti il Dg della San Marino Rtv Roberto Sergio quest’anno la terrazza si avvale della partnership della San Marino Rtv che manderà in onda le puntate della Terrazza della Dolce Vita dal 16 al 28 agosto.

"Credo che sia un momento importante - ha detto il Dg di San Marino Rtv - intanto perché è un'iniziativa che Simona e Giovanni da tempo sostengono e che finalmente diventa anche televisiva grazie a RTV San Marino. E poi perché sono due personaggi straordinari della televisione, della cultura italiana e tra l'altro i panel sono veramente interessanti".

Quindi l'annuncio: "Il 15 settembre faremo la diretta di Miss Italia 2025 su RTV San Marino e anche su Raiplay. Sarà eletta anche una Miss San Marino. Credo che questa sia una notizia importante perché è il più antico e importante talent che ci sia mai stato in Italia. Da Miss Italia sono uscite moltissimi personaggi dalla televisione, del cinema, della fiction, della canzone e quindi credo che questa sia un'ulteriore novità che qui annunciamo e che va nella direzione di rendere sempre più importante, sempre più visibile, sempre più rilevante la presenza di RTV San Marino sul panorama sammarinese e italiano."



Nel video le interviste a Giovanni Veronesi, regista e sceneggiatore, e al Dg San Marino Rtv Roberto Sergio

