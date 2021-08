Il Dg Romeo cittadino onorario a Chiesanuova

Il Capitano di Castello di Chiesanuova Marino Rosti e la sua Giunta hanno conferito al DG di Rtv la cittadinanza onoraria del Castello sammarinese. "Dopo dieci anni che vivo con la mia famiglia a San Marino, questo gesto di stima e accoglienza - afferma Carlo Romeo - mi ha fatto veramente piacere. Chiesanuova è un luogo di serenità, di natura, di sicurezza dove è bello vivere, soprattutto se si ha avuto una vita diciamo movimentata". Un riconoscimento che la Giunta ha deciso di attribuire non solo per “le vaste conoscenze e la cultura” riconosciute al Direttore della Tv di Stato ma, soprattutto, per l'apertura dimostrata nel voler far parte della comunità. “Penso che possa dare, e lo farà, un contributo al nostro Castello – ha affermato Marino Rosti -. Ci siamo sentiti onorati per la sua presenza qui in loco e per la sua disponibilità, anche per il futuro, non solo nell'organizzazione di eventi. Una persona di grande esperienza in tanti settori che con la sua presenza – ha concluso il Capitano di Castello - non può far altro che arricchire la nostra immagine. Senz'altro ne andiamo a beneficiare”.