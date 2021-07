RASSEGNA STAMPA Il Dg Romeo torna alla conduzione di “Stampa e Regime”

Prosegue la collaborazione fra il Dg Carlo Romeo e Radio Radicale. Da lunedì 26 luglio, Romeo torna a condurre "Stampa e Regime", la storica rassegna stampa curata per anni da Massimo Bordin. Da aprile 2019, dopo la morte di Bordin, è iniziata una “staffetta” di grandi firme del giornalismo. L'appuntamento è alle 7:35, in collegamento anche con Radio San Marino Classic (103.2 MHz), e in replica alle 9:15. L'audio è poi riascoltabile in podcast sulla sezione dedicata di radioradicale.it.

