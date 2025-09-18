TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:47 Il DG Sergio a Fortune Entertainment: "Vocazione internazionale per San Marino RTV, su Auditel nel 2027" 12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Il DG Sergio a Fortune Entertainment: "Vocazione internazionale per San Marino RTV, su Auditel nel 2027"

In una lunga intervista il DG parla delle sfide e del futuro dell'emittente.

18 set 2025
La copertina dedicata al DG di San Marino RTV Roberto Sergio e una pagina dall'articolo
La copertina dedicata al DG di San Marino RTV Roberto Sergio e una pagina dall'articolo

È dedicata al Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, la copertina dello Speciale TV & Spettacoli di Fortune Entertainment.

In un'intervista rilasciata a Patty Torchia, il DG ripercorre la sua carriera e guarda al futuro, indicando i suoi obiettivi per il rilancio di San Marino RTV. "Innanzitutto, essere la televisione di Stato e il servizio pubblico di San Marino, - dichiara - con una vocazione internazionale, non locale come alcuni pensavano. Il grande obiettivo è portarla su Auditel nel 2027 per farla diventare una tv che raccolga pubblicità e investimenti importanti a livello nazionale e internazionale. Per questo, nel 2025 e nel 2026, dovrà sviluppare prodotti di qualità e una distribuzione significativa sul territorio italiano e internazionale, così da giustificare la presenza su Auditel con numeri importanti".

Il DG Sergio sottolinea che al suo arrivo – nell’aprile 2024 – l’emittente, partecipata al 50% dalla Rai, era a rischio di fallimento. "Divenne un problema fra due Stati – spiega – perché questa televisione nasce da un accordo bilaterale tra Italia e San Marino. Decisi di non sostituire il dimissionario, ma di occuparmene direttamente con il mio staff, iniziando a comprendere il valore e le potenzialità di questa televisione. Consapevole che il mio mandato di AD Rai avrebbe avuto una scadenza, chiesi di poter assumere anche la direzione generale di RTV San Marino, convinto che fosse una sfida e una missione realizzabile".

Nell’intervista non manca uno sguardo alla Rai, definita dal DG Sergio "la più grande azienda culturale italiana e un broadcaster leader in Europa", e un ricordo del caro amico Pippo Baudo, che definisce "un pilastro della televisione italiana e simbolo del Servizio Pubblico". Si definisce "un visionario concreto", un manager che rifugge l’“amichettismo” e che punta su competenza, affidabilità e serietà. Un approccio che ha segnato tutta la sua carriera e che oggi mette al servizio della sfida più delicata: rendere grande San Marino RTV.

Leggi qui l'intervista rilasciata a Fortune Italia




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità