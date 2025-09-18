TELEVISIONE Il DG Sergio a Fortune Entertainment: "Vocazione internazionale per San Marino RTV, su Auditel nel 2027" In una lunga intervista il DG parla delle sfide e del futuro dell'emittente.

È dedicata al Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, la copertina dello Speciale TV & Spettacoli di Fortune Entertainment.

In un'intervista rilasciata a Patty Torchia, il DG ripercorre la sua carriera e guarda al futuro, indicando i suoi obiettivi per il rilancio di San Marino RTV. "Innanzitutto, essere la televisione di Stato e il servizio pubblico di San Marino, - dichiara - con una vocazione internazionale, non locale come alcuni pensavano. Il grande obiettivo è portarla su Auditel nel 2027 per farla diventare una tv che raccolga pubblicità e investimenti importanti a livello nazionale e internazionale. Per questo, nel 2025 e nel 2026, dovrà sviluppare prodotti di qualità e una distribuzione significativa sul territorio italiano e internazionale, così da giustificare la presenza su Auditel con numeri importanti".

Il DG Sergio sottolinea che al suo arrivo – nell’aprile 2024 – l’emittente, partecipata al 50% dalla Rai, era a rischio di fallimento. "Divenne un problema fra due Stati – spiega – perché questa televisione nasce da un accordo bilaterale tra Italia e San Marino. Decisi di non sostituire il dimissionario, ma di occuparmene direttamente con il mio staff, iniziando a comprendere il valore e le potenzialità di questa televisione. Consapevole che il mio mandato di AD Rai avrebbe avuto una scadenza, chiesi di poter assumere anche la direzione generale di RTV San Marino, convinto che fosse una sfida e una missione realizzabile".

Nell’intervista non manca uno sguardo alla Rai, definita dal DG Sergio "la più grande azienda culturale italiana e un broadcaster leader in Europa", e un ricordo del caro amico Pippo Baudo, che definisce "un pilastro della televisione italiana e simbolo del Servizio Pubblico". Si definisce "un visionario concreto", un manager che rifugge l’“amichettismo” e che punta su competenza, affidabilità e serietà. Un approccio che ha segnato tutta la sua carriera e che oggi mette al servizio della sfida più delicata: rendere grande San Marino RTV.

Leggi qui l'intervista rilasciata a Fortune Italia

