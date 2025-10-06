TV LIVE ·
Il DG Sergio: "Per San Marino RTV un futuro con vocazione internazionale"

6 ott 2025
Il DG di San Marino RTV Roberto Sergio

Intervenuto in mattinata per la maratona televisiva "San Marino RTV - Oltre i confini" il DG Roberto Sergio parla degli obiettivi dell'emittente di stato del Titano.

"Il futuro - dichiara il DG -  è quello di una televisione di servizio pubblico di uno Stato sovrano che esce dal territorio, esce dal locale, si affaccia al mondo, si affaccia alla vocazione internazionale e lo fa sia, appunto, sulle piattaforme satellitari ma anche e soprattutto sul digitale terrestre italiano perché questo è un canale che oggi, con il numero 550, diventa un nuovo canale televisivo visibile sul territorio nazionale italiano in lingua italiana e quindi ha l'ambizione e la possibilità, credo, di affermarsi come una nuova televisione visibile a tutti. E io credo che questo sia un grande risultato che noi abbiamo raggiunto e, come dire, anticipa le sfide successive. Le sfide successive sono quelle di un palinsesto sempre più ricco, sono quelle di andare in Auditel nel 2027 per una maggiore raccolta pubblicitaria, quelle di evolvere sempre più in digitale e la radio in DAB su tutto il territorio italiano, quello di avere un nuovo sito, di avere dei nuovi social, tutti all'avanguardia, tutti al passo con i tempi, tutti già nel presente, quindi un futuro che è già nel presente.

Nel video l'intervento del Direttore Generale di San Marino RTV Roberto Sergio




