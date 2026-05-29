'Il diabete incontra una persona': al via il convegno al Kursaal

Equità, qualità e centralità della persona. Tre gli obiettivi da raggiungere nella cura del diabete, tre le macro-aree di intervento su cui si focalizza la due giorni al Kursaal ‘Il diabete incontra una persona – Protagonisti di un proprio percorso terapeutico’. Il convegno, rivolto a medici, ricercatori e operatori sociosanitari, apre anche le porte a pazienti, famiglie e interessati, offrendo momenti di confronto diretto e consulenze su ogni aspetto della malattia.

L’obiettivo, superare una visione puramente clinica della patologia e abbracciare un approccio olistico e partecipativo. “Significa che delle nostre persone, dei nostri pazienti, dobbiamo considerare tutti gli aspetti. La salute non è determinata solo dall’aspetto biologico e fisico ma anche dall’aspetto psicologico, sociale, religioso. Tutti questi aspetti vanno tenuti in conto e tutti possono essere responsabili dello sviluppo della malattia, quindi è su questo che dobbiamo lavorare”, spiega il direttore generale dell'Iss, Claudio Vagnini.

Il congresso è stato inaugurato con i saluti istituzionali del segretario con delega alla Sanità, Marco Gatti, e con l’annuncio dell’entrata di Vivere Meglio, l’associazione sammarinese dei diabetici, nel ramo europeo della International Diabetes Federation. Tra i temi affrontati anche l’importanza della prevenzione e la necessità di rivolgersi ai giovani per una corretta informazione sulle malattie croniche e sugli stili di vita salutari. “Vorrei che noi riuscissimo a entrare come ISS nell'ambito scolastico, per spiegare ai nostri giovani quello che rischiano con brutte abitudini di vita. Prevalentemente alimentari ma anche la scarsità nel movimento. Pensate che solo a San Marino abbiamo 2000 diabetici: questo significa che noi dobbiamo davvero fare educazione e convincere i nostri ragazzi a mettersi in moto diversamente”, afferma Vagnini.

Nel servizio l'intervista a Claudio Vagnini, direttore generale ISS







