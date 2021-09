"Il digitale è di strada": evento su sicurezza informatica, lavori del futuro e nuove tecnologie

Nel servizio Sara Stefanelli

Il mondo digitale ricopre ormai un ruolo ormai centrale nella vita di tantissime persone. Il progetto “Il digitale è di strada” è un tour, in diverse città italiane, che mira ad aiutare i cittadini ad espandere le loro competenze digitali e comprendere quali siano le opportunità di crescita e lavorative. Oggi l'evento ha fatto tappa a San Marino grazie alla collaborazione dell'Associazione Professionisti per l'Innovazione Digitale, San Marino Innovation e la Segreteria di Stato per l'Industria. Tre i temi centrali approfonditi oggi: cybercrime, lavori del futuro e cripto-valute.

Tra i relatori Stiven Muccioli, Tech Manager BK301, Marco Galli, fondatore e Ceo Cyberwhat Srl Evey Srl, Valeria Moscardini, fondatore e Consulente Evey srl (Startup San Marino Innovation), Stefano Battiato, Happy Counghing & Counseling (Albero delle Identità 4.0).









L'iniziativa è pensata per trasformare il territorio e a stimolare la collaborazione tra tutte le componenti della società. Il tour inoltre mette a disposizione di tutti un team di professionisti del digitale pronti a chiarire e a rispondere a dubbi e domande sui temi proposti. “Comprendere la tecnologia e gli strumenti che tutti i giorni utilizziamo – spiega l'associazione – permette di sfruttarli al meglio e sfruttare tutte le potenzialità che ci mettono a disposizione”.

Nel servizio l'intervista a Sara Stefanelli (Presidente Associazione Professionisti per l'Innovazione Digitale)