Il Direttivo della Consulta per l'Informazione ringrazia l'Aula per l'attenzione alle proprie proposte.

“In attesa di arrivare quanto prima alla nuova normativa che integri appieno i principi fondamentali della tutela della libertà di espressione e di critica”, il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione “ringrazia il Segretario di Stato Lonfernini e i Capigruppo di tutte le forze politiche per l'attenzione ricevuta sulle proprie proposte”. Valutato positivamente il dibattito consiliare sulla legge, qualche rammarico – precisa il Direttivo - “per avere ascoltato alcuni interventi non sempre informati e a tratti irriguardosi verso la categoria”.

La Consulta si congratula infine con Sonia Tura, nominata Presidente dell'Autorità garante per l'informazione, e assicura massima collaborazione nel pieno rispetto dei diversi ruoli: “L'idea di affidare ad una giornalista di comprovata esperienza la guida e il rilancio di un organismo centrale per la tutela di cittadini e operatori dell'informazione, - aggiunge il Direttivo - è senza dubbio un deciso passo avanti e costituisce per la Consulta un aiuto nel difficile cammino di riconoscimento presso gli organismi internazionali e verso gli standard europei”.

