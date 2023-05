Il Direttore di Zecca Vaticana visita Poste San Marino, confronto su future collaborazioni

Un primo incontro a Poste SPA, poi in visita al Museo del Francobollo e della Moneta. Una antica amicizia fra le due realtà, si esplorano ambiti di interesse comune. “La vicinanza con San Marino è ormai da tantissimi anni – dice Mauro Olivieri, Responsabile della Zecca dello Stato della Città del Vaticano - per tanti motivi. Sono amici, i dipendenti del Filatelico e Numismatico di San Marino, in particolare, li conosco da tanti anni. Siamo venuti qua perché su invito di Gianluca Amici, mi volevano far vedere il nuovo Museo. E' molto interessante, anche perché noi in Vaticano abbiamo un Museo Filatelico e siamo intenzionati a rivitalizzarlo e ristrutturarlo. Quindi è per prendere qualche idea, qualche buona impressione dal vostro... Poi, naturalmente, abbiamo parlato di tutto, come succede in queste occasioni”.

Accolto dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore di Poste San Marino, si guarda a sinergie future e a progetti di collaborazione fra due realtà da sempre riconosciute nel mondo per le loro emissioni. “L'obiettivo della visita al Museo Filatelico e Numismatico di San Marino è proprio questo spiega il Direttore Generale di Poste Spa Gian Luca Amici - ospitare il Vaticano per ragionare su argomenti e nuove emissioni in comune, se c'è la possibilità. Per noi comunque è sempre un'opportunità, vista anche la loro esperienza. Abbiamo approfittato dell'occasione per dare la possibilità - grazie anche al consulente Garganelli che cura il Museo Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino – di conoscere la realtà filatelica e numismatica anche ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Presidente di Poste”.

Nel video, l'intervista a Mauro Olivieri, Responsabile della zecca dello Stato della Città del Vaticano e al Direttore Generale di Poste Spa Gian Luca Amici

