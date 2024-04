SANITÀ Il direttore europeo Oms Hans Kluge incontra i segretari Luca Beccari e Mariella Mularoni A seguire in udienza dai Capitani Reggenti: Kluge insignito dell'onorificenza di Sant'Agata. Domani al via il Global summit dei Comitati Nazionali di Bioetica

Le sfide da cogliere per affrontare le nuove crisi. E' tutto pronto per la conferenza che riunirà oltre 200 delegati da 60 Paesi nel mondo: al centro “Crisi, evoluzione, crescita”, come racconta il titolo, dalla pandemia, con l'analisi di un'era complicata, fino al futuro che ci aspetta: prepararsi a nuovi scenari, gestire le risorse, approcciarsi alle innovazioni medico-tecnologiche e informare correttamente. Sullo sfondo la tutela e l'inclusione dei soggetti resi vulnerabili da alcune circostanze. A discuterne al Kursaal per i prossimi tre giorni i comitati nazionali di bioetica, rappresentati Oms, Unesco e di varie organizzazioni internazionali.

E' la prima volta che il Global summit dei comitati di bioetica nazionali si riunisce in un piccolo Stato: merito dell'apprezzamento dell'Oms per il lavoro svolto dal Titano. Un riconoscimento testimoniato anche dal direttore europeo dell'organizzazione, Hans Kluge, a San Marino per l'evento e che oggi a Palazzo Begni ha incontrato il segretario agli Esteri, Luca Beccari, e alla Sanità, Mariella Mularoni.

"San Marino è da tempo un laboratorio di innovazioni - commenta Kluge -. Tra le sfide del presente c'è quella di invecchiare in salute. Ho avuto un'interessante discussione con il segretario Mularoni su come riuscire a garantire le cure a domicilio agli anziani, con uno sforzo organizzativo che permetta loro di vivere serenamente. In tutto il mondo la popolazione invecchia, perciò il tema interessa a tutti. San Marino è pioniere in quest'ambito, lo dimostrano i progetti di co-housing, non solo per gli anziani ma anche per i disabili".

"Spero che in questo evento si riesca ad arrivare a conclusioni che diventino decisioni permanenti in ambito sanitario - si auspica Beccari -, visto anche lo scenario emergenziale dovuto alle crisi in Medio Oriente, Ucraina e diverse parti del globo". A seguire a Palazzo Pubblico l'udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, per i vertici Oms, gli speaker della manifestazione e il Comitato sammarinese di Bioetica. "

Kluge è amico da sempre di San Marino - conclude la Mularoni -, ci ha supportato nell'Iniziativa dei piccoli Stati Oms di cui il Titano è promotore e oggi viene insignito dell'onorificenza di Sant'Agata".

Nel video le interviste a Hans Kluge (direttore europeo dell'OMS), Luca Beccari (segretario agli Affari Esteri) e Mariella Mularoni (segretario alla Sanità)

