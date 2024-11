INFORMAZIONE E TLC Il Direttore Generale di San Marino Rtv Roberto Sergio in Congresso di Stato

Dopo il via libera, la settimana scorsa, del Cda di San Marino Rtv alla nomina di Direttore Generale, Roberto Sergio in tarda mattinata è stato audito dal Congresso di Stato, per fare il punto sul piano di rilancio e di risanamento finanziario dell'Emittente di Stato. Il confronto, di circa un'ora, si è svolto in un clima sereno e collaborativo. Emersa la volontà, da parte della Rai – di cui Roberto Sergio è Direttore Generale - di valorizzare San Marino Rtv, mettendo mano alle criticità, con un impegno e una presenza costante nel tempo.

