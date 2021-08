Il direttore generale OMS si congratula per i risultati di San Marino nella campagna vaccinale

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta ha incontrato oggi in videoconferenza con Hans P. Kluge, Direttore Regionale dell’OMS per l’Europa che – si legge in una nota - si è complimentato con Segreteria e personale ISS per i risultati ottenuti e la celerità con cui San Marino ha completato la propria campagna vaccinale. Congratulazioni, poi, per lo studio pubblicato sul Lancet in collaborazione con lo Spallanzani di Roma. Le pubblicazioni scientifiche – ha ribadito - sono fondamentali per sconfiggere la pandemia. Presente anche l’ex Commissario Straordinario per l'emergenza Massimo Arlotti che ha anticipato le evidenze riscontrate, le quali mostrano l’efficacia sia del vaccino Sputnik sia di Pfizer superiore al 90%.