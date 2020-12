Il dirigente delle Cure Primarie Ceccarini: "Il vaccino sarà sicuro e meno rischioso di un qualunque antibiotico"

I dati sammarinesi

La 52esima vittima della pandemia a San Marino è una signora di 94 anni. Dopo alcuni giorni di degenza nel reparto Covid dell'Ospedale di Stato sabato scorso era stata ritrasferita al Casale La Fiorina, in una sezione isolata e protetta, così come altri tre ospiti della Rsa, asintomatici. Nella notte c'è stato un repentino aggravamento e l'anziana è deceduta attorno alle 5 della mattina. È la decima vittima della seconda ondata della pandemia. Come ogni domenica limitato ieri il numero di tamponi eseguiti. Su 16, 2 nuovi contagiati e 2 guarigioni. 21 i pazienti positivi al Covid, attualmente ricoverati in Ospedale. 7 sono anziani provenienti dalla residenza protetta di Fiorina. Cinque invece i pazienti in terapia intensiva. 269 le persone in isolamento domiciliare e tra loro ci sono anche 19 sanitari. Altri sei sanitari si trovano invece in quarantena.



Se la situazione peggiorasse l'Ospedale rischierebbe di andare in grossa difficoltà. Ed anche per questo motivo sia il Direttore Sanitario Sergio Rabini, che il Direttore delle Cure primarie e della medicina territoriale Agostino Ceccarini hanno nuovamente raccomandato massima attenzione, con l'invito ad una convivialità responsabile durante le festività. La mascherina protegge ma il rischio contagio aumenta con assembramenti come quelli visti ieri nel centro di San Marino e in tante città italiane. Entrambi hanno anche chiesto collaborazione alla cittadinanza in vista della campagna vaccinale per il Covid che partirà probabilmente a fine gennaio. Sarà la più imponente operazione di sanità pubblica mai messa in campo.

Il dottor Ceccarini ha anche elencato le categorie a cui sarà somministrato prioritariamente il vaccino. Saranno nell'ordine: personale sanitario, ospiti delle rsa, persone affette da patologie croniche, forze di polizia, lavoratori addetti ai trasporti, personale docente e non docente, lavoratori essenziali e poi gli adulti. Il vaccino verrà somministrato ai bambini, solo se Aifa ed Ema daranno un'apposita autorizzazione.