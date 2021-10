Il dono del tempo: Sabrina, mamma di Bryan Toccaceli, ringrazia chi ha donato le ferie: "ho potuto assistere mio figlio senza perdere il lavoro" Grata per una spontanea catena di sostegno, Sabrina Guerra vuole che il suo grazie arrivi a tutti

"In ferie da quasi tre anni, con la possibilità di assistere mio figlio senza perdere il posto di lavoro". La mamma di Bryan Toccaceli ringrazia tutti i lavoratori sammarinesi che si sono privati del proprio tempo libero, donandolo a lei “Sono quasi tre anni che io posso stare a casa, in ferie, per dare assistenza a mio figlio Bryan. Io voglio ringraziare tutti”.

[Banner_Google_ADS]

Gratitudine significa accettare ogni spigolo della vita e quella di Sabrina Guerra è cambiata da un giorno all'altro. Il 1 maggio del 2018 il figlio Bryan Toccaceli, giovane promessa del motocross, è rimasto paralizzato dopo un incidente in moto. Da allora lei, cuoca in una scuola elementare, non è più rientrata al lavoro e vuole ringraziare tutti coloro che, privandosi del proprio tempo libero, da dedicare alla famiglia, hanno concesso che lei avesse quello necessario per assistere Bryan. Senza perdere il posto di lavoro Dal 2003 la legge 137 prevede permessi speciali, retribuiti, per la cura di un portatore di handicap grave. Con il decreto delegato del 1° febbraio 2018 a questo si è aggiunta la possibilità di usufruire di ferie solidali: i dipendenti, pubblici o privati, possono regalare ai colleghi giorni extra per assistere un parente malato con gravi disabilità accertate. E tanti hanno voluto donare la cosa più preziosa, il tempo libero, a Sabrina. ”Non ho trovato altro modo per dirvi grazie, spero che in questo modo la mia gratitudine arrivi a tutti. Perché è stato davvero un gesto di cuore”.

Nel video l'intervista a Sabrina Guerra



I più letti della settimana: