Il doppiatore Ubaldi saluta San Marino Comics con la voce di Capitan Barbossa

Il saluto di Pietro Ubaldi al San Marino Comics

Giornata conclusiva in Centro Storico per San Marino Comics, appuntamento ormai tradizionale nell'estate sammarinese, che raduna centinaia di appassionati di cosplay, fumetti, cartoni animati e colonne sonore di cartoons. In questi giorni nel cuore della Repubblica una serie di eventi a tema, sfilate e anche concorsi cosplay per poi poter partecipare a Lucca Comics, manifestazione leader in questo genere di raduni. All'appuntamento sammarinese anche una “guest star”, ospite da tre anni a San Marino Comics: è Pietro Ubaldi che, come doppiatore, dà la voce diversi personaggi dei cartoni animati più noti ma anche a personaggi dei videogame e del cinema come Capitan Barbossa, in "Pirati dei Caraibi".