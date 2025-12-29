ORTOPEDIA Il Dottor Camillieri se ne va? L'Iss parla di fraintendimento nel passaggio dei dati sulla retribuzione Domani incontro chiarificatore con il Comitato Esecutivo Iss. Intanto sui social si scatena la protesta dei cittadini, che organizzano una raccolta firme.

Bufera di fine anno all'Iss? Il post pubblicato su Facebook dal Dottor Gianluca Camillieri, chirurgo ortopedico specializzato in Medicina dello Sport e Chirurgia artroscopica del ginocchio e della spalla, legato da tre anni e mezzo all'Ospedale di San Marino da un contratto di consulenza e oggi pronto a lasciare, gela l'Istituto e ancor di più pazienti e cittadini in generale.

Di recente, il Comitato Esecutivo, con delibera n.8 del 9 dicembre, ne aveva già deciso la stabilizzazione, con un contratto di assunzione a partire dal 1° gennaio prossimo. La legge prevede l'ingresso in organico al 4° livello dirigenziale, che è il più alto. Ma al medico, per un fraintendimento nel passaggio dei dati relativi al nuovo inquadramento, sarebbero state comunicate tabelle retributive più svantaggiose, con cifre al di sotto di quanto percepito finora. In realtà, gli importi sarebbero altri e "le condizioni complessivamente migliorative" rispetto al passato. Insomma, al netto di eventuali errori materiali o fraintendimenti, le trattative sarebbero tuttora in corso. Previsto nelle prossime ore, un incontro tra il medico e il Comitato Esecutivo, nella speranza di acquietare gli animi e trovare una soluzione alla vicenda. “Sono certo che chiariti tutti gli aspetti tecnico-amministrativi sarà possibile proseguire insieme nel percorso di sviluppo dell'ortopedia sammarinese, - commenta il Direttore delle Attività Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini - nell'esclusivo interesse dei pazienti e della qualità dell'assistenza”.

Camillieri, tuttavia, nel suo lungo sfogo social - poi cancellato – dettaglia anche “sgarri” di colleghi e dissidi con vertici Iss passati (ad eccezione dell'ex Direttore sanitario, Sergio Rabini che lo avrebbe sempre difeso), ritenendo evidente che desse “fastidio a qualcuno”.

Sui social, intanto, monta la protesta in segno di “solidarietà ad un professionista capace e stimato per la sua umanità” – si legge. Salvo cambi di programma dell'ultim'ora, i cittadini avvieranno una raccolta firme all'ingresso dell'Ospedale per tentare di scongiurare la fuoriuscita da San Marino di un valido professionista.



