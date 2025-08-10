Il fascino della Notte di San Lorenzo: tante celebrazioni sotto le stelle

Come ogni metà di agosto le Perseidi tornano a illuminare il cielo estivo. Lo sciame meteorico, visibile in queste notti, è legato dalla tradizione alla ricorrenza di San Lorenzo, celebrata il 10 agosto in ricordo del martirio del giovane diacono.



Il santo fu condannato al rogo a metà del terzo secolo dopo Cristo dall’imperatore Valeriano per essersi rifiutato di consegnare i beni ecclesiastici e averli invece distribuiti ai poveri. La tradizione cristiana vuole che le scie luminose che attraversano il cielo in questo periodo siano le sue lacrime, cadute in ricordo del sacrificio.

Dal punto di vista astronomico, il picco dello sciame meteorico non coincide sempre con la notte del 10 agosto. Secondo gli esperti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e della NASA, il momento di massima attività delle Perseidi si verifica spesso tra l’11 e il 13 agosto, quando la Terra attraversa la parte più densa della scia di detriti lasciata dalla cometa Swift–Tuttle. Durante queste notti, in condizioni ideali, si possono osservare fino a cento meteore all’ora, un numero che rende il fenomeno uno dei più spettacolari dell’anno.

Per godere appieno dello spettacolo, è fondamentale allontanarsi dalle luci artificiali e scegliere luoghi con un orizzonte ampio e sgombro da ostacoli. Non servono strumenti ottici: le meteore sono talmente veloci e diffuse che il modo migliore per ammirarle è semplicemente sdraiarsi e lasciare che lo sguardo abbracci l’intero cielo. Gli esperti raccomandano di puntare lo sguardo verso il cielo dopo la mezzanotte, con un occhio di riguardo per le ore tra le 2 e le 4 del mattino, quando le meteore sono più numerose perché il punto radiante – nella costellazione di Perseo – è più alto e ben visibile.

Tanti gli eventi organizzati per l'occasione tra San Marino e la riviera romagnola. Nella Repubblica, l’alba risveglia note e colori negli Orti dell’Arciprete, dove alle ore 6:00 si terrà il concerto “Il Poema del Vento” – un’intima esperienza musicale con colazione inclusa e vista panoramica sul mare Adriatico. La sera, al Parco Laiala di Serravalle si terrà la manifestazione “Sdraiati a guardar le stelle”. A partire dalle 18:00 sono previsti sport, laboratori, musica, giochi e, in tarda serata, l'osservazione astronomica con il Gruppo Astrofili Pesarese. Una serata pensata per tutte le età, tra intrattenimento e scoperta del cielo.

A Cailungo si terrà l'ultimo giorno della Festa di San Rocco che illuminerà la piazza con musica, spettacoli per bambini e stand gastronomici.

Spostandosi sulla costa, a Rimini, prosegue il ciclo di incontri culturali “La Terrazza della Dolce Vita” al Grand Hotel, con ospiti come Mara Venier, Paolo Conticini e Drupi protagonisti dell’ultima serata. Alla Rimini Beach Arena, dalle 19:00 all’1:00, torna l’atteso evento musicale Memorabilia on the Beach: un “sunset” animato da sonorità house e techno, che celebra un'eredità trentennale con dj set, visual spettacolari e atmosfera vibrante. Nelle zone balneari, i Comitati turistici organizzano inoltre un cartellone di intrattenimenti serali che si concluderanno con uno spettacolo di fuochi d’artificio nella zona di Rivazzurra.

Nel borgo di Talamello, la tradizione della Notte di San Lorenzo prende forma con “La Notte Magica di San Lorenzo”. La serata combina atmosfere suggestive e intrattenimento: dalle 19:00 spazio a musica, poesia, magia e teatro. Previste osservazioni guidate del cielo e, infine, uno spettacolo pirotecnico.









