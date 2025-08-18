EXPO 2025 Il “fenomeno Libertas” conquista il pubblico dell'Expo a Osaka File al Padiglione di San Marino per acquistare le pin della mascotte sammarinese

Il “fenomeno Libertas” conquista il pubblico dell'Expo a Osaka.

Vendite record presso lo shop del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka, che nelle ultime settimane sta registrando un vero e proprio boom, complice quello che ormai viene definito il fenomeno Libertas.

La protagonista indiscussa è la pin della mascotte del padiglione, Libertas, che ha conquistato grandi e piccini con il suo spirito simpatico e il forte valore simbolico. "Le nuove pin da collezione - fanno sapere dal padiglione - hanno scatenato un’autentica corsa all’acquisto appena arrivate allo shop: realizzate in due diverse pose, una raffigura Libertas con la bandiera di San Marino, l’altra la mascotte su un unicorno".

Nelle prime ore dopo il lancio, si sono addirittura registrate code di visitatori e appassionati desiderosi di assicurarsi una delle ambitissime pin, già considerate pezzi da collezione tra gli appassionati di Expo e i sostenitori del Padiglione.

"Il forte impatto che l’immagine del Padiglione di San Marino sta avendo sul pubblico internazionale - sottolinea la direttrice del padiglione Laura Franciosi - valorizza i valori fondanti della Repubblica: identità, storia e, naturalmente, libertà."

