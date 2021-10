Il Fondo Russo: "Prima dose di Sputnik efficace al 70% contro la variante Delta" Lo "Sputnik Light" utile come dose "booster" per altri vaccini

Il Fondo Russo: "Prima dose di Sputnik efficace al 70% contro la variante Delta".

Il Fondo Russo per gli investimenti diretti (RDIF), in conferenza stampa online ha presentato i dati relativi al vaccino Sputnik Light, la versione che consiste nella prima dose dello Sputnik V, valido anche come siero monodose. All'incontro con la stampa hanno partecipato Kirill Dmitriev, CEO del Fondo di investimento diretto russo (RDIF) e Denis Logunov, vicedirettore del centro Gamaleya.

Il vaccino, riferiscono, ha riscontrato un'efficacia del 70% contro la variante Delta nei primi tre mesi di vaccinazioni. Per i soggetti di età minore ai 60 anni ha dimostrato un'alta efficacia contro malattie gravi e infezioni. Lo studio sull'efficacia ha coinvolto 28.000 partecipanti che hanno ricevuto una dose individuale di Sputnik Light. Lo Sputnik V al momento al momento è registrato il 70 paesi, con una popolazione di oltre 4 miliardi di persone. La versione Light del siero russo è invece ammesso in 15 paesi, ma sta per essere registrata in altri 30 paesi. Il Centro Gamaleya informa anche di aver inviato anche un articolo comprensivo sull'efficacia dello Sputnik Light che sarà pubblicato sul portale medico medrxiv.

Il vaccino monodose si è dimostrato un richiamo universale per i vaccini di altri produttori, come dimostrano studi clinici in corso in Argentina, Russia, Azerbaigian ed Emirati Arabi Uniti. Utilizzando il siero one-shot come "booster" di sieri come Astrazeneca, Sinopharm e Moderna si giunge all'efficacia attuale dello Sputnik V: oltre l'83% contro l'infezione e oltre il 94% contro il ricovero. Secondo uno studio condotto da RDIF, Ministero della Salute dell'Argentina, Ministero della Scienza dell'Argentina e CONICET la combinazione fra vaccini ha dimostrato un'elevata sicurezza e nessun evento avverso. Il Fondo Russo specifica che il "cocktail di vaccini" fra un adenovirus umano sierotipo 26 come primo componente e l'adenovirus umano sierotipo 5 come secondo componente è stato l'approccio utilizzato per la realizzazione dello Sputnik.

In Argentina la prima dose del siero russo ha dimostrato un'efficacia fra il 78,6 e l'83,7% tra gli anziani. In Paraguay l'efficacia si è dimostrata al 93,5% fra la popolazione. Questo approccio si è dimostrato efficace nel creare un più lungo e più immunità duratura contro il coronavirus. RDIF ha avviato partnership con altri produttori di vaccini per condurre studi congiunti sulla combinazione del vaccino russo monodose con altri vaccini. Un ulteriore studio clinico in Azerbaigian hanno dimostrato che gli anticorpi contro la proteina spike del virus SARS-CoV-2 sono risultati nel 100% dei volontari con lo solo monodose russo e l'uso combinato di vaccini non ha causato eventi avversi gravi o casi di infezione da Covid dopo la vaccinazione.

Il Comunicato del Fondo Russo (traduzione di RTV)



-Il vaccino monodose Sputnik Light (primo componente del vaccino Sputnik V) dimostra un’efficacia del 70% contro l’infezione della variante Delta durante i primi tre mesi dopo la vaccinazione, il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica N. F. Gamaleja rivela

-Il vaccino ha un’efficacia superiore al 75% tra i soggetti al di sotto dei 60 anni. Sputnik Light garantisce anche una maggiore efficacia contro malattie gravi e ricoveri.

-In termini di efficacia Sputnik Light si è dimostrata superiore rispetto ad alcuni vaccini a due dosi, la cui efficacia ha subito invece un forte calo contro la variante Delta, scendendo al di sotto del 50% a distanza di cinque mesi dall’iniezione.

-Un articolo relativo all’analisi dell'efficacia della vaccinazione con il vaccino monodose Sputnik Light contro la variante Delta è stato presentato al sito Internet medRxiv per la pubblicazione questa settimana.

-Il vaccino a due dosi Sputnik V è stato autorizzato in 70 paesi, per una popolazione totale di oltre 4 miliardi di persone.

-Il vaccino monodose Sputnik Light è autorizzato in più di 15 paesi, e sono in corso processi di registrazione in altri 30 paesi.

-Sputnik Light è un richiamo universale anche per altri vaccini: i dati favorevoli di studi clinici condotti in Argentina e in altri paesi dimostrano l'elevata sicurezza e immunogenicità di Sputnik Light somministrato come richiamo per vaccini di altri produttori.

-L'efficacia del vaccino monodose Sputnik Light come richiamo per altri vaccini contro la variante Delta si avvicinerà all'efficacia contro la variante Delta del vaccino Sputnik V: oltre l'83% contro le infezioni e oltre il 94% contro i ricoveri.

