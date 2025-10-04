Il Forum del Dialogo di San Marino mette al centro la pace

Alla Sala Montelupo di Domagnano il “Dialogo con i costruttori di pace": è il tema scelto per la settima edizione del Forum del Dialogo di San Marino. Parola fondamentale in uno scenario mondiale che guarda sempre più alla guerra. L'obiettivo rimane quello di una pace vera e disarmata.

"Bisogna ritornare - sostiene Carlo Cefaloni, scrittore e giornalista di “Città Nuova” -, come è stato detto da più parti, sia dalla Presidenza della Repubblica, sia da accenni molto evidenti da parte dei vari pontefici, di tornare allo spirito di Helsinki, cioè il fatto della pace e della ricerca della pace come sicurezza comune e quindi una collaborazione in questo campo che vada dall'Atlantico agli Urali e che vede parte della società civile, perlomeno in Italia, ma anche a livello europeo, mossi dalla necessità di trovare una modalità alternativa a quello del riarmo che sfugge di mano. Stiamo vivendo qualcosa di molto simile a quello che è accaduto prima della Grande Guerra".

"Noi come Acli - racconta il vicepresidente nazionale Italo Sandrini - abbiamo iniziato anche una carovana della pace che è iniziata un paio di settimane fa dalla Sicilia e terminerà a Strasburgo a metà dicembre. Inoltre io personalmente sono stato anche coinvolto nella carovana della pace al Valico di Rafah: sono stato una settimana a giugno con parlamentari e con altri presidenti di associazioni nazionali e abbiamo constatato, ahimè, personalmente tutto quello che si sta vivendo, il dramma del Valico di Rafah. Abbiamo visto centinaia e centinaia di camion fermi, chilometri di camion fermi e nessuna possibilità di attraversare il Valico".

Al forum esperienze vive di educazione alla pace per giovani e adulti. Stimoli proposti da esperti, ma anche da chi quotidianamente porta avanti questa filosofia di pensiero, come la cooperativa inVolo, associazione capofila di questa edizione: "Quotidianamente piano piano con gesti, con parole, con dei mattoncini - spiega Maurizio Ceccoli, presidente della Cooperativa -, costruiamo la pace. Basata su relazioni positive, su rapporti con persone che lavorano con te che tutti i giorni. La pace di tutti i giorni. Tutti noi siamo responsabili della pace quotidiana, della pace collettiva".

Nel video le interviste a Carlo Cefaloni (scrittore e giornalista di "Città Nuova"), Italo Sandrini (vicepresidente nazionale delle Acli) e Maurizio Ceccoli (presidente Cooperativa Sociale InVolo)








