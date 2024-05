LUTTO Il Forum del Dialogo ricorda Franco Anelli

Il Forum del Dialogo ricorda Franco Anelli.

Il Gruppo di Progetto del Forum del Dialogo ricorda la figura di Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica di Milano morto giovedì, e che nel Forum era Presidente del Comitato Scientifico. Sottolineano la sua attenzione e l'incoraggiamento costante per la continuità dell'evento e richiamano la partecipazione di Anelli alla prima edizione del Forum, nel 2016, dedicata al tema "Noi e l'Islam". "Un’istituzione - aveva detto in quella occasione - può favorire il dialogo se si presenta come comunità aperta, luogo in cui libertà di pensiero e comunicazione sorreggono i percorsi individuali di ricerca personale e professionale".

