TURISMO Il freddo non ferma il Natale delle Meraviglie Buona affluenza nonostante il clima rigido. Tanti appuntamenti in programma fino all'Epifania

Terzo week end dal taglio del nastro del Natale delle Meraviglie che accompagnerà cittadini e turisti per tutto il periodo delle feste. Complice il clima molto rigido di questo sabato si è registrato un leggero calo rispetto alle giornate precedenti ma il flusso di visitatori non è mancato.

Fino all'Epifania in programma ancora tanti show, installazioni e momenti di divertimento per tutte le età con un attenzione particolare per i più piccoli: dal Bosco Incantato a Campo Bruno Reffi al Villaggio degli Elfi nell'area ex pattinaggio oltre al futuristico Razzo di Babbo Natale.

