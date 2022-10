AL KUURSAL Il futuro dell'infermieristica dopo il Covid al centro dell'XI Convegno sale operatorie ed aree interventistiche chirurgiche

Il lavoro degli infermieri è cambiato negli anni e continua a evolversi. Il punto di svolta in particolare è arrivato con il Covid, quando ospedali e personale sono stati costretti a trasformarsi e adattarsi. Di questo, di tecnologia, di specializzazioni e competenze si è parlato al Kuursal, in un convegno dedicato.

"L'obiettivo del convegno era capire qual è il percorso formativo più adatta per gli infermieri - spiega Pasqualino D'Aloia, presidente Opi Milano e responsabile scientifico convegno - e come questo può ricadere in ambito organizzativo, per fornire al cittadino la migliore assistenza possibile. E' necessario poi dare un segnale importante alla politica per chiedere la modifica di alcune norme, soprattutto quella che riguarda la possibilità di eliminare il vincolo di esclusività, permettendo loro di lavorare sia in un contesto privato che ospedaliero e sopperire alla carenza di infermieri, che in Italia ammonta a 90mila unità".

Nel video l'intervista a Pasqualino D'Aloia (presidente Opi Milano e responsabile scientifico convegno)

