Il Giornalista e San Marino: un cuore di ricordi

Era nato a Ravenna il 21 settembre 1923 ma si considerava “riminese di gioventù” dei suoi vent'anni come l'amico Fellini. Ormai 97enne era il decano dei giornalisti italiani dopo esserne stato il principe e maestro indiscussi per decenni. Aveva fatto radio, televisione e carta stampata, soprattutto in RAI dirigendo testate e conducendo programmi, ideando rubriche e approfondimenti, dallo sport alla politica, grande uomo di cultura sue le inchieste epocali su tutte le reti nazionali. Dopo la presidenza RAI fino al 1987 aveva presieduto fondandola nel 1993 la TV di Stato Sammarinese dirigendola per alcuni anni. Senatore per più legislature era cavaliere, grande ufficiale e commendatore, della Repubblica italiana. Scrittore e saggista aveva realizzato per San Marino il suo originale docufilm storico e narrativo pieno di ricordi dal titolo IL MONTE. Domani la camera ardente in senato e la successiva tumulazione nella sua Rimini vicino all'amico fraterno Federico secondo il desiderio formulato dal giornalista in una delle sue ultime visite in città.

fz

Commento di CARLO ROMEO, Direttore generale RTV San Marino