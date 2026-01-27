TV LIVE ·
Il Giorno della Memoria come monito universale contro odio, persecuzione e negazione della dignità: il messaggio della Reggenza

27 gen 2026

Nel Giorno della Memoria, i Capitani Reggenti ricordano le vittime della Shoah come monito universale contro l’odio, la persecuzione e la negazione della dignità umana. Auschwitz diventa simbolo di un male che interpella ogni generazione e richiama ai valori di libertà, tolleranza e dialogo. La Reggenza ribadisce il dovere morale del ricordo, soprattutto verso i giovani, affinché la memoria diventi strumento di consapevolezza e responsabilità.

Viene richiamato con orgoglio l’esempio di San Marino che, durante la guerra, seppe accogliere e proteggere migliaia di sfollati ed ebrei perseguitati. Ricordare la Shoah significa anche onorare il coraggio di uomini e donne che scelsero l’umanità. Di fronte ai conflitti e ai nuovi odi del presente, resta centrale la fiducia nella coscienza umana. L’appello finale è a fare della memoria un ponte verso un futuro fondato su pace, solidarietà e rispetto della persona.




