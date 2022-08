Il giovane riminese Christian Dei con Abatantuono nel cinepanettone “Improvvisamente Natale”

Le interviste a Christian Dei e Samuele Sbrighi

Giovanissimo, ha solo 14 anni Christian Dei, ma sul suo futuro non ha mai dubbi: “Farò l'attore”. Un mondo, quello del teatro e del cinema, che da sempre lo appassiona e la sua bravura non è passata inosservata. È stato scelto per essere uno dei protagonisti del cinepanettone di Francesco Patierno: “Improvvisamente Natale”, a fianco di grandi nomi come Diego Abatantuono e Nino Frassica.

"Quando l'ho saputo - racconta Christian Dei - stavo mangiando e sono rimasto senza parole. È successo tutto all'improvviso, ho fatto il provino il 15 maggio e il 31 ero già a Cortina a girare. È stata un'esperienza unica e non me l'aspettavo".

Ad accompagnare e formare Christian da oltre quattro anni l'attore e regista Samuele Sbrighi. Un settore, quello del cinema e del teatro, che sta richiamando sempre più persone di ogni età.

"Per noi è una grande soddisfazione - afferma Samuele Sbrighi - qui al centro di cinema e teatro La Valigia dell'Attore da qualche anno, oltre alla formazione, ci stiamo concentrando sul creare opportunità per il territorio e sempre più registi e casting director si rivolgono a noi".

Nel servizio le interviste a Christian Dei (Attore) e Samuele Sbrighi (Attore)