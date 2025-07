Il Giro d'Italia Women arriva a San Marino: le strade chiuse l'11 luglio

Mancano solo pochi giorni al passaggio del Giro d’Italia Women nel territorio della Repubblica di San Marino.

Il transito della carovana ciclistica è previsto per venerdì 11 luglio, in mattinata, con ingresso dal confine di Stato di Gualdicciolo intorno alle ore 11:00 e uscita dal confine di Cerbaiola verso le ore 11:45.

La gara interesserà i Castelli di Acquaviva, Città e Fiorentino, comportando modifiche temporanee alla viabilità lungo le seguenti strade:

Acquaviva: Via Rivo Fontanelle dal confine di Stato, Strada Morrice, Strada Genghe di Atto;

Città: Costa del Santo, Viale Campo dei Giudei, Via Gamella, Via del Serrone;

Fiorentino: Via del Serrone, Via Impietrata, Via del Passetto, Strada la Serra fino al Confine di Stato di Cerbaiola.

Durante il passaggio delle atlete, la circolazione sarà sospesa temporaneamente per consentire lo svolgimento in sicurezza della competizione. La viabilità ordinaria verrà ripristinata immediatamente dopo il transito della corsa. Le autorità invitano la cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari e a pianificare percorsi alternativi nella fascia oraria interessata, al fine di ridurre eventuali disagi e garantire la massima sicurezza per le atlete in gara.



