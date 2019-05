Il Giro modifica la viabilità

Domenica 19 maggio la cronometro Riccione - San Marino cambierà la viabilità sul Titano e in tutto il circondario.

La cronoscalata partirà da Riccione alle 13 e arriverà a San Marino, a Piazzale lo Stradone non prima delle 17. Il tracciato sarà invalicabile, ad eccezione dei mezzi di emergenza, sanitari e di sicurezza. Già dalle 19 di sabato 18, inibita la sosta in alcuni parcheggi e vie interessati dal passaggio del giro o da strutture di compendio all'evento. Per tutte le informazioni, oltre alle ordinanze già disposte dalle Segreteria Interni, fare riferimento alla casella

info.giro@pa.sm o allo 0549882403

Nella diapositiva le strade interdette al traffico a San Marino.