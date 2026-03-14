Il grande ficus di Palermo è malato: a rischio uno degli alberi più imponenti d’Europa

Da oltre centocinquant’anni domina piazza Marina con la sua chioma immensa e le radici che sembrano colonne naturali. Il grande ficus del giardino Garibaldi, uno degli alberi più imponenti d’Europa e tra i simboli più riconoscibili di Palermo, oggi però preoccupa botanici ed esperti: la pianta è gravemente malata e mostra segni sempre più evidenti di deterioramento. Ora si cerca di capire se e come sarà possibile salvarlo.

Le analisi preliminari indicano che il problema potrebbe essere legato a un fungo che ha colpito l’apparato radicale, compromettendo la capacità dell’albero di trasportare acqua e nutrienti. Un tipo di infezione che, negli alberi di grandi dimensioni, può provocare un progressivo indebolimento fino al rischio di perdita di parti della chioma.

Il ficus di piazza Marina è considerato un vero e proprio monumento botanico. Fu piantato nel 1864 nel giardino progettato dall’architetto Giovan Battista Filippo Basile e nel tempo ha raggiunto una struttura imponente sostenuta da numerose radici aeree.

Per capire quanto sia compromessa la pianta e quali interventi possano essere utili, il Comune di Palermo ha annunciato nuovi controlli. Tra le verifiche previste c’è anche una tomografia del tronco e delle radici, un esame che permette di analizzare lo stato interno dell’albero senza danneggiarlo. L’obiettivo è individuare le cause precise della malattia e valutare eventuali cure o interventi di consolidamento. Il ficus non è soltanto una pianta monumentale, ma anche uno dei luoghi più iconici della città: sotto le sue enormi fronde si svolgono mercatini, incontri e momenti di vita quotidiana del centro storico.







