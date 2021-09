Il "Grazie" della Reggenza e del Governo ai volontari di Protezione Civile

2.147 assistenze a chi, durante la prima ondata del Covid, era costretto a casa dalla malattia o dalla quarantena e non poteva contare su famigliari o conoscenti per ricevere, generi alimentari, farmaci, aiuti di qualunque genere. Poi il servizio fornito durante la campagna di vaccinazione – 2.230 ore - per coadiuvare i flussi e informare sulle procedure le persone in coda.

E' stato il Segretario al Territorio Stefano Canti a rendere pubblici, durante l'Udienza, i numeri dell'impegno profuso dalle decine di volontarie e volontari che durante la pandemia si sono messi a disposizione della comunità sammarinese, senza chiedere nulla in cambio ma per puro senso civico e di solidarietà.

Canti gli ha dunque rivolto un caloroso ringraziamento, anche a nome del Governo. Gratitudine e stima inoltre da parte del Dirigente della Protezione Civile Pietro Falcioni.

Infine il solenne ringraziamento e l'encomio rivolto dai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. A conclusione dell'udienza i Capi di Stato hanno consegnato a volontarie e volontari una medaglia di riconoscimento per la preziosa opera svolta. “Per noi è stato un piacere – commenta il volontario Giovanni Francesco Ugolini – sentirsi utili nel momento particolare che stava attraversando il paese”. Proprio domani intanto comincia il corso di formazione dei volontari di protezione civile. 120 gli iscritti: “Se il Governo, a novembre o dicembre, deciderà per la terza vaccinazione – conclude Ugolini – noi saremo pronti ad aiutare il nostro paese”.