Il grillo nel piatto: verso gli insetti come cibo, alle 21 a Viceversa

Ha fatto discutere la decisione dell'Unione europea di aprire alla commercializzazione di prodotti derivati da insetti per l'alimentazione umana. Il dibattito è tra tradizione, specie in un territorio come quello della penisola italiana, e novità, con i favorevoli all'alimentazione a base di insetti che puntano a una maggiore sostenibilità ambientale. Se ne parlerà su San Marino RTV alle ore 21 di mercoledì 1 febbraio in una nuova puntata di Viceversa.

Tra gli ospiti avremo i rappresentanti di un'azienda produttrice di snack a base di farine di insetti e un'associazione che organizza cene con insetti. Dall'altra parte, Confagricoltura e una azdora sammarinese che fa della tradizione la sua bandiera. Spazio anche alla scienza, con il commento di una nutrizionista e oncologa.