Il gruppo facebook in cui uomini pubblicano foto intime delle proprie mogli a loro insaputa

Si chiama “Mia moglie”, un gruppo facebook dove oltre 32mila uomini condividono foto intime delle proprie mogli senza il loro consenso, cercando approvazione e complicità. A denunciarlo nella giornata di ieri su Instagram è stata la pagina "No justice no peace", che da mesi sta portando avanti una campagna dal titolo 'not all men', dove chiunque può inviare la propria storia di violenza. L'episodio è stato anche denunciato da Carolina Capria, su Instagram @lhascrittounafemmina, autrice ed esperta di questioni genere.

Non immagini patinate da copertina, ma scatti quotidiani, rubati, spesso intimi e quasi sempre senza consenso: mogli che prendono il sole in giardino, mogli che cucinano in cucina, mogli addormentate sul divano. Un campionario che, se fosse rimasto nell’album privato di famiglia, sarebbe rimasto innocuo. Ma una volta caricato online, diventa materiale da like, commenti ammiccanti e, inevitabilmente, indignazione pubblica.







Dal momento della denuncia il gruppo facebook è stato riempito di commenti di persone indignate per la condivisione di foto. "Questa - scrive No justice no peace - è una palese forma di abuso, pornografia non consensuale e misoginia sistemica". L'invito è di segnalare "immediatamente il gruppo. Chi partecipa a questo scempio - si legge nel post - è complice di un crimine".

Nel frattempo, la Polizia Postale è stata allertata e in molti hanno già promesso di sporgere denuncia. Di tutta risposta i difensori del gruppo hanno annunciato la creazione di nuovi spazi, più esclusivi e a loro dire “autentici”, accessibili solo alle “coppie reali”. Si ricorda che sul piano legale, pubblicare foto senza consenso è reato, sia per l'ordinamento italiano che per quello sammarinese.









