SALUTE Il gruppo Fibromialgici Sammarinesi avvia l’iter per diventare Associazione

Il gruppo Fibromialgici Sammarinesi avvia l'iter per costituirsi in Associazione. La decisione è stata presa dopo l'incontro con i vertici ISS in occasione dell'approvazione della delibera per lo stanziamento del rimborso di 150 euro agli assistiti affetti dalla malattia. Si chiamerà Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021, numero che fa riferimento all'anno in cui il gruppo presentaò l’Istanza d’Arengo che chiedeva il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica, a cui ha poi fatto seguito la legge, facendo di San Marino uno tra i primi a riconoscere questa patologia.

