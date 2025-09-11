Il Gruppo Reggini celebra 75 anni di attività con un francobollo commemorativo firmato da Eron

Una lunga storia d'eccellenza tutta sammarinese, che si prepara a festeggiare un traguardo speciale: i 75 anni dalla fondazione del Gruppo Reggini. Per l’occasione, l’azienda ha scelto di unire arte, storia e territorio attraverso un’iniziativa in collaborazione con Poste San Marino. Questo ha portato a l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato all’anniversario, disponibile da martedì 16 settembre.

Il francobollo riproduce “IMAGINE”, opera del celebre street artist riminese Eron, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più autorevoli interpreti contemporanei. L’opera, acquistata da Reggini per celebrare l'importante anniversario, evoca i percorsi di persone fragili – in particolare bambini – in cerca di serenità. La vendita del dipinto ha permesso di destinare parte del ricavato a un’associazione che sostiene migranti e comunità vulnerabili, rafforzando così il legame tra arte, solidarietà e territorio.

Fondata nel 1950 da Elio Reggini insieme a Gerhard Richard Gumpert, pioniere del Gruppo Volkswagen in Italia, la concessionaria è oggi la più antica realtà legata al gruppo tedesco. Nel corso di oltre sette decenni, Reggini ha saputo crescere e innovare, fino a contare oltre 100 collaboratori e tre sedi tra San Marino, Rimini e Cattolica. Oggi rappresenta i marchi Volkswagen, Audi, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali, distinguendosi per qualità dei servizi, assistenza tecnica e attenzione al cliente, valori che le sono valsi riconoscimenti e certificazioni a livello nazionale e internazionale.

Il francobollo sarà disponibile in 20.000 esemplari dal valore di 2,25 euro, raccolti in minifogli da quattro pezzi, acquistabili sul sito di Poste San Marino e presso lo Shop Filatelico di San Marino Città. L’iniziativa rientra nella serie “Eccellenze sammarinesi”, che attraverso la filatelia racconta il patrimonio culturale, storico e imprenditoriale della Repubblica. Per sottolineare il valore simbolico del progetto, nelle prossime settimane la sede di Strada Rovereta a Falciano ospiterà un’esposizione gratuita del dipinto originale di Eron, con data di apertura che sarà annunciata sui canali ufficiali dell’azienda.

"Celebrando i nostri 75 anni di storia con Volkswagen Group, non posso che provare una profonda emozione e gratitudine – ha dichiarato Filippo Reggini -. La nostra azienda è nata da una visione e da un incontro speciale, ma è cresciuta grazie alle persone: collaboratori appassionati, clienti che ci hanno dato fiducia, loro va il mio più sincero ringraziamento. Reggini non è solo una concessionaria, è parte integrante del territorio in cui vive. Abbiamo sempre creduto nell’importanza di collaborare con le istituzioni locali, di sostenere lo sport e di essere al fianco di grandi manifestazioni culturali e sociali. Crediamo che un’impresa debba restituire valore alla comunità che la accoglie e crescere insieme ad essa. Un ringraziamento sincero va a Eron e a Poste San Marino.”

















