“Il ladro di talee”: presentato ai Reggenti il volume dedicato alla cura dell'osteoporosi

“Cosa succede se un medico, un giorno, si mette in testa di sfidare gli stanchi protocolli convenzionali e accoglie nel suo giardino i semi di un approccio rivoluzionario alle malattie?”: è la domanda e la storia di vita di Gianfranco Pisano e della sua battaglia per guarire i suoi pazienti dall'osteoporosi raccontata nel libro “Il ladro di talee”. Volume presentato ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, alla presenza anche del Segretario Marco Gatti: “In questo libro Pisano – afferma Gatti – mostra una moderna visione della sanità, dove il paziente è al centro”.

"La mia esperienza è sempre stata questa - afferma Gianfranco Pisano - cioè di vivere nel territorio con le persone e da queste persone imparare, perché non si impara tutto dall'università, non si impara tutto dai libri. Le persone ti insegnano qualche cosa e tu le vai ad approfondire e questo è il concetto della talea che si prende ed è una talea di conoscenza che tu impianti nel terreno della consapevolezza e approfondisci e cerchi di raggiungere quello che è il massimo possibile di conoscenza".



“L'osteoporosi – sottolineano i Capitani Reggenti – è una sfida comune, tra le più silenziose e pervasive della nostra società. Si tratta di una condizione che colpisce milioni di persone, in molti casi donne, è mina non solo l'integrità fisica, ma l'autonomia e la dignità della persona”.

Nel servizio l'intervista a Gianfranco Pisano (Autore)