SANITÀ “Il ladro di talee”: presentato ai Reggenti il volume dedicato alla cura dell'osteoporosi “L'osteoporosi – sottolineano i Capitani Reggenti – è una sfida comune, tra le più silenziose e pervasive della nostra società. Si tratta di una condizione che colpisce milioni di persone, in molti casi donne".

“Cosa succede se un medico, un giorno, si mette in testa di sfidare gli stanchi protocolli convenzionali e accoglie nel suo giardino i semi di un approccio rivoluzionario alle malattie?”: è la domanda e la storia di vita di Gianfranco Pisano e della sua battaglia per guarire i suoi pazienti dall'osteoporosi raccontata nel libro “Il ladro di talee”. Volume presentato ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, alla presenza anche del Segretario Marco Gatti: “In questo libro Pisano – afferma Gatti – mostra una moderna visione della sanità, dove il paziente è al centro”.

"La mia esperienza è sempre stata questa - afferma Gianfranco Pisano - cioè di vivere nel territorio con le persone e da queste persone imparare, perché non si impara tutto dall'università, non si impara tutto dai libri. Le persone ti insegnano qualche cosa e tu le vai ad approfondire e questo è il concetto della talea che si prende ed è una talea di conoscenza che tu impianti nel terreno della consapevolezza e approfondisci e cerchi di raggiungere quello che è il massimo possibile di conoscenza".



“L'osteoporosi – sottolineano i Capitani Reggenti – è una sfida comune, tra le più silenziose e pervasive della nostra società. Si tratta di una condizione che colpisce milioni di persone, in molti casi donne, è mina non solo l'integrità fisica, ma l'autonomia e la dignità della persona”.

Nel servizio l'intervista a Gianfranco Pisano (Autore)

