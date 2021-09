Il Lions Club San Marino ospita il 17° Congresso dell'Associazione Città Murate

Nel video l'intervista al Presidente dell'Associazione Internazionale Città Murate Lions Giuseppe Guerra

San Marino ospita il 17° Congresso dell'Associazione Lions Città Murate, il cui scopo è quello di valorizzare tutte quelle città circondate da una cinta muraria che in passato aveva il compito di proteggere gli abitanti dagli attacchi, mentre ora resistono come patrimonio artistico e architettonico. Il Congresso è partito con una visita alla Galleria Nazionale, a cui è poi seguito alla Cava dei Balestrieri uno spettacolo degli sbandieratori. In seguito si è tenuto al Palazzo dei Congressi il convegno vero e proprio, a cui hanno partecipato gli organizzatori e diversi relatori che hanno discusso sull'importanza delle mura di San Marino e della loro valorizzazione.

Nel video l'intervista al Presidente dell'Associazione Internazionale Città Murate Lions Giuseppe Guerra