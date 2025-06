Il logo del Symbol accompagna i ragazzi degli Sport Speciali Anche quest'anno il ricavato della serata andrà in beneficienza. Sarà devoluto a "Insiamo"

Divertirsi facendo del bene: l'omaggio in musica alla più importante discoteca che San Marino abbia mai avuto, è anche solidarietà.

Da quando, cinque anni fa, i figli di Massimo Ercolani - Veronica e Andrea - hanno deciso con un gruppo di amici di accendere il ricordo del Symbol con una serata speciale, il ricavato è stato sempre devoluto in beneficenza. L'incasso dell'edizione 2024 di Symbol Remember è stato consegnato alla Federazione Sammarinese Sport Speciali, che lo ha impiegato per finanziare corsi e trasferte. E in Piazza della Libertà, davanti a Palazzo Pubblico, gli atleti hanno ricevuto zainetto e capellino con il logo del Symbol, che li accompagnerà nelle competizioni sportive.

Symbol Remember tornerà sabato 12 luglio al Campo Bruno Reffi. Quest'anno il ricavato della serata andrà all'associazione Insiamo, che si occupa di oncoematologia pediatrica.

