BASKET E INCLUSIONE Il Macello: successo per il 2° Three Kings Classic. Nuova vita al campo di gioco al Parco Ausa Un evento promosso dalla cooperativa culturale insieme alla Giunta di Castello di Serravalle

San Marino incorona i suoi tre Re per il 2024: trono conquistato a suon di canestri sulle note del miglior rap. I Palmi Angels vincono la seconda edizione del torneo 3 contro 3 “Three Kings Classic”, difendendo il titolo conquistato già lo scorso anno, nella prima. 13 squadre over 18, da San Marino e territori limitrofi, per una iniziativa promossa sabato scorso 13 luglio, dalla Cooperativa Il Macello che ringrazia per la collaborazione la Giunta di Castello di Serravalle.

Sport e inclusione sociale, le parole d'ordine insieme ad una notevole dose di senso civico: nuova vita all'area basket del Parco Ausa di Dogana proprio grazie all'impegno dei ragazzi e delle ragazze della Cooperativa. Il campo si colora. Un regalo a tutta la popolazione.

Nel video l'intervista a Francesco Giardi, Presidente Cooperativa Culturale Il Macello.

