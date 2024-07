GIOVANI Il malessere della Generazione Z, "non vergognatevi di chiedere aiuto" L'analisi di David Lazzari, presidente dell'Ordine degli psicologi italiano, sull'aumento dei casi di tentato suicidio tra i più giovani.

C'è un epidemia under 20 molto pericolosa, non lascia scampo perché non fa chiedere aiuto. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità il suicidio è la seconda causa di morte nei ragazzi tra i 15 e i 29 anni. Un disagio quello tra i più giovani che a San Marino si riflette nei dati della presa in carico del Servizio minori dell’Iss: praticamente triplicata la fascia 12-17 anni. Lo stato di disagio riguarda in particolare disturbi d’umore, d’ansia, alimentari e l'uso patologico dei social media. “Il disagio giovanile c'è da anni” commenta David Lazzari, Presidente dell'Ordine italiano degli Psicologi.

Troppo semplice scaricare tutto sulla famiglia e sulla scuola. Al presidente abbiamo chiesto da cosa è alimentata la piaga sociale che accompagna la generazione Z, e quali sono i campanelli da non sottovalutare.

