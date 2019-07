Il maltempo cancella la serata Calici di Bolle

A causa del maltempo gli organizzatori si sono visto costretti ad annullare anche questa sera la manifestazione Calici di Bolle prevista in centro storico. Nella serata di venerdì l'evento aveva riempito lo Stradone con più di 1.200 presenze registrate dagli organizzatori. "Abbiamo dimostrato che i sammarinesi e i turisti vogliono venire nel nostro bellissimo centro storico - hanno scritto gli organizzatori in una nota - non solo di giorno, ma con un bel evento, vengono anche di sera."